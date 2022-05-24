15 مدرسة تمريض.. أهم بدائل الثانوية العامة 2022 في سوهاج

تعد مدارس التمريض بمحافظة سوهاج من أهم بدائل الثانوية العامة بالمحافظة بالإضافة إلى الدبلومات الفنية ولكنها تحظى بشعبية أكبر من الدبلومات الفنية لتوفيرها فرصة عمل عقب الدراسة.

15 مدرسة تمريض من بدائل الثانوية العامة بسوهاج

ويوجد بمحافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض بمعدل مدرسة بكل مركز لتكون من بدائل الثانوية العامة بالمراكز موزعه مابين مدارس بنين فقط ومدارس بنات فقط.

التقديم لمدارس التمريض بسوهاج

وتعرض «الوطن» أماكن مدارس التمريض بمحافظة سوهاج والتي يمكن التقديم بها عقب إتمام الشهادة الإعدادية لتكون من بدائل الثانوية العامة، والتي يمكن التقديم بها من خلال مكتب التنسيق الرئيسي بميدان العروبة بمحافظة سوهاج أو مكاتب التنسيق بالمدارس بكل مركز.

مدارس التمريض بمحافظة سوهاج

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طهطا بنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طما بنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المراغة بسوهاج بنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جهينة بسوهاج بنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض سوهاج للبنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض أخميم بسوهاج بنات.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض البلينا بسوهاج بنين

. المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طهطا بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طما بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جهينة بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض أخميم بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المنشاة بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جرجا بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض دار السلام بسوهاج بنين.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المراغة بسوهاج بنين.

شروط التقديم ومميزات مدارس التمريض

ويتم القبول بالمدارس، عقب التنسيق الداخلى بكل مركز وإعلان درجات القبول ويراعى التوزيع الجغرافى بالتقديم، ويشترط عدم زواج الطلاب خلال الدراسة وأن يجتاز اختبارات القبول، وأن يحصل المتقدم على 7 درجات حد أدنى باختبار الإملاء، وتوفر المدرسة فرصة عمل عقب انتهاء فترة الدراسة بها.