حظك اليوم برج الحمل الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها اليومية وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والعملي لمولود برج الحمل الذي يحمل الطابع الهادئ في أصعب المواقف وأشدها حتى أن البعض قد يعتقد للوهلة الأولى أن هذا المولود بارد الشخصية إلا أنه يجيد التحكم في إنفعالاته.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الحمل من الأبراج التي يصعب التشكيك في ثقتها في نفسها أو اقتحام تلك المنطقة فهو يحمل ثقة كبيرة قد تجعل من يتعامل معه يتوقع أنه شخصية مغرورة، فهو يستطيع أن يتخذ خطوات كبيرة في حياته دون خوف أو تردد من أي شئ، كما أنه مجتهد بدرجة كبيرة لكي يحقق نجاحًا في حياته العملية.

ويصف الطالع مولود برج الحمل بأنه البرج المستقر كونه يحب الاستقرار في عمله وعائلته لهذا يسعى لتحقيق نجاحات كبيرة ويستطيع أن يواجه أي مشكلات تقف في طريقه، لذا نوصح من خلال التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

صحيا وماليا ومهنيا أنت اليوم مولود برج الحمل ستجد القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم عزيزي الحمل على الجانب الاجتماعي والعاطفي قد تميل للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقا ومرنا.