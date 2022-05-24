حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحمل من الشخصيات العصبية والانفعالية التي تجعله يدخل في كثير من المشاكل والصراعات، إلا أنه طيب القلب عندما يهدأ يبدأ في مراجعة نفسه وإذا وجد نفسه مخطئ يبادر بالاعتذار.

صفات مواليد برج الحمل

يحاول مواليد برج الحمل طوال الوقت اكتساب المهارات الجديدة والمختلفة حسب ميولة وتوجهاته، كما أن يعتد بنفسه وبقدراته طوال الوقت، وللمهتمين بمتابعة أخبار الفلك وتحركات الكواكب، تستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد مهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

واليوم يمر مواليد برج الحمل بتغيرات على المستوى المهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن اليوم ينصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العاطفي يجب عليك اليوم ألا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.

مشاهير برج الحمل

من الشخصيات التي تتحمل المسؤولية بشكل كبير من أهم صفات مواليد برج الحمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي المرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.