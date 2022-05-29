حظك اليوم برج الأسد الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن توقعاتها لمولود برج الأسد اليوم الأحد، وفق حظك اليوم مهنيا وعاطفيا، بضرورة أن تلتزم بالهدوء والتركيز في علاقاتك مع المحيطين بك.

ونصحت عبير فؤاد، مولود برج الأسد، بضرورة أن يحافظ على علاقاته مع رفقائه في العمل، خاصة أن الأفلاك تحذرك اليوم من أن القمر معاكس في برجك وهذا سوف يزيد من تعرضك للضغوط اليوم وما يترتب عليه من تعرضك للكثير من الغضب والاستفزاز اليوم، لهذا يجب أن تسيطر على غضبك وعصبيتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

حذرت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الأسد اليوم، وذلك بسبب وجود القمر بشكل معاكس في برجك اليوم، لهذا تنصحك الأفلاك بضرورة أن تكون صبورا، وتتحكم في انفعالاتك وعصبيتك اليوم سواء في تعاملك مع شريك حياتك أو مع من تحب، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

ما زالت الأفلاك تحذرك اليوم من معاكسة القمر في برجك، سوف يصيبك ذلك بالغضب سريعا في تعاملاتك مع المحيطين بك على الصعيد المهني، لهذا عليك أن تنتبه اليوم كي لا تفقد لياقتك وتركيزك في العمل مولود برج الأسد، ومهما كانت الاستفزازات، التي قد تتعرض لها، عليك التزام الهدوء، مع ضرورة الانتباه لحقوقك.