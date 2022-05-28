ارتفاع سعر المواد الغذائية فى أمريكا 9.4%.. الزيادةالأعلى منذ 40 عام

شهدت اسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبير خلال الفترة الأخيرة فى الولايات المتحدة، وخلال الأسابيع الأربعة حتى 15 مايو، ارتفع سعر كل عبوة من اللحم البقري المفروم بنسبة 14.7٪ مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لشركة أبحاث السوق IRI ، التي تتبعت إجمالي مبيعات التجزئة الأمريكية متعددة المنافذ في محلات السوبر ماركت الأمريكية، وتجار التجزئة الكبار، المتاجر الصغيرة والمواقع الأخرى.

ارتفاع أسعار عبوات اللحوم المجمدة

وقالت سى أن أن فى تقرير، لم يكن اللحم المفروم هو العنصر الوحيد الذي أصبح أكثر تكلفة في تلك الفترة الزمنية، حيث ارتفعت أسعار عبوات اللحوم المجمدة، باستثناء الدواجن، بنسبة 15.7٪ ، وقفزت أسعار النقانق المجمدة بنسبة 24.4٪.

وارتفعت أسعار الهوت دوج بنسبة 14.5٪، وارتفعت أسعار كعك الهامبرجر والهوت دوج المعبأ بنسبة 11.2٪، وارتفعت أسعار الكاتشب بنسبة 15.8٪، وزاد الخردل بنسبة 10.4٪ ، وارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 13.9٪.

ارتفعت أسعار الخس الطازج بنسبة 13.8٪ ، وارتفعت أسعار الطماطم الطازجة بنسبة 4.8٪.ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون الزيادة بمثابة صدمة كبيرة ، حيث ارتفعت أسعار البقالة هذا العام.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.4٪

وكانت أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 9.4٪ في أبريل 2022 مما كانت عليه في أبريل 2021، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 41 عامًا ، حسبما قال مكتب إحصاءات العمل في وقت سابق في مايو.

قفزت أسعار البقالة بنسبة 10.8٪ لهذا العام ، دون تعديل للتقلبات الموسمية ، وفقًا لتقرير BLS، وتسببت مجموعة متنوعة من العوامل في زيادة أسعار المواد الغذائية مؤخرًا، تتراوح بين سوء الأحوال الجوية، الذي أدى إلى انخفاض غلات المحاصيل، والغزو الروسي الذي أدى إلى زيادة أسعار القمح وغيره من الأسعار.

ارتفاع أسعار طهى المواد الغذائية

وبحسب سى إن إن، يتوقع المتسوقون دفع المزيد على شوي المواد الغذائية في يوم الذكرى، ويجب أن يتوقع المتسوقون دفع المزيد على طهى المواد الغذائية في يوم الذكرى، حتى الأشخاص الذين يزورون الأصدقاء والعائلة للاحتفال بالعطلة سيدفعون أكثر من العام الماضي ، حيث بلغ متوسط ​​سعر الغاز للغالون 4.60 دولارًا ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع سعر الغاز بنسبة 30٪ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، وسجل سعر الجالون 4.60 دولار هو أعلى بحوالي 50٪ من عطلة نهاية الأسبوع الماضية ليوم الذكرى