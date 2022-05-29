حظك اليوم برج السرطان الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

سعادة وانفتاح، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج السرطان صاحب القلب الرقيق الذي يهتم بأدق التفاصيل، لذا تجده منصتًا لمن يتحدث له، ولهذا يفلح هذا المولود في المهن التي تركز على الاستماع الجيد كأن يكون طبيبا نفسيا أو معالجا أو ما شبه ذلك.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج السرطان يحمل صفات متشابهة مع برج العقرب باعتبارهما من الأبراج المائية، ولديه شخصية غامضة بشكل كبير ويفضل الكتمان لدرجة قد تزعج من حوله.

الكتمان لدى مولود برج السرطان، يصل لحد أنه لا يحب أن يعلم أحد شيئًا عنه، ولا يفضل إخبار أي شخص بأسراره الشخصية مهما كانت درجة قربه منه، حتى لا يعطي لأحد فرصة أن يقوم بابتزازه في يومًا ما، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج أن اليوم مهنيا واجتماعيا مولود السرطان القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تحقيق مزيد من الانفتاح.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا وعائليا فالوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة إيجابية وتشعر بالسعادة وتنعم بتوافق حقيقي مع محيطك.الأسد