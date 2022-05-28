هل تفكر في السفر لقضاء إجازة المصيف؟.. نصائح لحجز تذاكر الطيران

ينتظر الكثير من الناس فصل الصيف للحصول على إجازات بغرض السفر وقضاء المصيف، إلا أن حجز تذاكر الطيران والبحث على أقر الأسعار هو أهم ما يبحث عنه المسافر، وإذا كنت تخطط لأخذ إجازة هذا الصيف وحتى الآن لم تحجز تذكرة الطيران، فالآن يعد الوقت المناسب للحجز ودفع تذاكر الطيران، وفقاً لـ"Scott's Cheap Flights".

التوقيت الحالي هوالأفضل لحجز تذاكر الطيران

ويقول سكوت كيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scott's Cheap Flights، إن التوقيت الحالي هوالأفضل لحجز تذاكر الطيران، لأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار في ذروة موسم السفر الصيفي.

وأضاف كيز: «إذا قمت بتأجيل الحجز أكثر مرة على أمل أن تتراجع الأسعار، فلن يكون ذلك في صالحك، بل بالعكس ستصبح الأسعار مرتفعة مع اقتراب ذروة الصيف».

الانتظار حتى اقتراب موعد للسفر

وأشارالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scott's Cheap Flights، إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الانتظار حتى اقتراب موعد للسفر قد يسمح لك بالحصول على تخفيضات في اللحظة الأخيرة، ليس صحيحًا وهذه الاستراتيجية من المرجح أن تعود عليك بالسلب في وقت لن ستجد فيه تذاكر طيران أغلى مما لو كنت قد حجزت في وقت سابق.

رحلات اللحظة الأخيرة

وتابع كييز قائلا: «من المهم أن تضع في اعتبارك أن رحلات اللحظة الأخيرة ليست باهظة الثمن على حد سواء، من المؤكد أن الرحلة المحجوزة قبل شهر من السفر ستكون أرخص من الرحلة المحجوزة قبل أسبوع واحد من السفر، ومن المؤكد تقريبًا أن الرحلة المحجوزة قبل أسبوع من السفر ستكون أرخص من رحلة تم حجزها قبل يوم واحد من السفر».

وأضاف: «في هذه المرحلة من العام، ينصح كيز المسافرين المحتملين الذين يتطلعون للسفر بين أواخر يونيو وأوائل أغسطس لحجز أفضل سعر يمكنهم العثور عليه الآن».