«التعليم»: رصد 4 حالات غش في امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

أدى اليوم السبت الموافق 28 مايو الجاري، طلاب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحان الدبلومات الفنية التحريرية لنهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه «صناعي،تجاري ،فندقي، مهني» وعددهم 50864 طالبا وطالبة في 216 لجنة مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية.

حالات الغش في إدارتي عابدين والزيتون

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه لم ترد أي شكاوي حتى الآن ورصدت غرفة العمليات 4 حالات غش، 3 منها بإدارة عابدين وحالة بإدارة الزيتون.

من جانبه قال الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، في بيان له، إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وتم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجاري التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقية الغشاشين والمقصرين وفق توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتطبيق المساءلة والمحاسبية.

«عبده»: «نريد طالبا ناجحا ومتميزا يتحلي بالأخلاق»

وأضاف «عبده»: «نريد طالبا ناجحا ومتميزا يتحلي بالأخلاق والسلوك القويم ليخدم وطنه بإخلاص وفعل الغش لا يتوافق مع ذلك فلابد أن يعتمد الطالب على نفسه أمينا صادقاً».

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة أن يكون الإرتجاع لكراسات الإجابة غير المستخدمة في الامتحانات في نهاية كل أسبوع خلال فترة الامتحانات بدلاً من يومياً.

وأكدت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة التزام الموجه المالي والإدارة بالمديرية والإدارة التعليمية بالتوقيع على إخلاء الطرف الخاصة بكراسات الإجابة وماجعة استلام الإحصائيات المرسلة من لجان سير الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة طبقاً لمحاضر حصر أورقا الأسئلة المرتدة مع التأكد من مطابقة تلك الأعداد وصحة ما جاء بها مع العدد الفعلي للطلبة والتوقيع على إخلاء طرق أوراق الأسئلة.