إجراءات حكومية للقضاء على أزمة القمامة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة

اتخذت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، عدة إجراءات خلال الفترة الماضية، ومستمرين من أجل تطبيق منظومة النظافة الجديدة والقضاء على السلبيات وإزالة أسباب شكاوى المواطنين بالمحافظات من تدني مستوى النظافة خلال السنوات الماضية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن منظومة النظافة من الأولويات الجارى العمل عليها من أجل نيل رضا المواطن وإستعادة الوجه الحضارى والجمالى للشوارع والمياديين وهذا على رأس أولويات الحكومة ويتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن تحصيل رسوم النظافة من خلال فاتورة الكهرباء من كل المحافظات تبلغ حصيلتها نحو 800 مليون جنيه فقط، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل بند رسوم النظافة الجديد فى قانون 202 لسنة 2021 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعدم تحصيل أى رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم تتراوح ما بين 2 لـ40 جنيه كحد أقصي وهذا تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.

30 شركة خاصة تتقدم لإدارة المصانع والمدافن

ومن الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترات الماضية وفق تقرير التنمية المحلية ما يلي:

- فتح الباب أمام الشركات المتخصصة للعمل فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة.

- تلقي طلبات نحو 30 شركة خاصة ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حاليا لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

استثمارات المنظومة

- الاستثمارات المخصصة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه.

- تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بتكلفة 3.5 مليار جنيه إضافة إلى مساهمة وزارة التنمية المحلية بـ600 مليون جنيه.

- 51 مليون طن مخلفات من التولد اليومى تم إزالتها خلال عامين فى إطار خطة القضاء على المقالب العشوائية.

-التخلص من التراكمات التاريخية للقمامة لحوالى 15.5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات.

-تسليم معدات لـ79 محطة وسيطة متحركة، وتسليم 7 محطات وسيطة متحركة بالقاهرة، دمياط والإسماعيلية.

-جار تنفيذ 72 محطة وسيطة متحركة.

-من المخطط تنفيذ 24 محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم 13 محطة وسيطة ثابتة وتساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات القاهرة والشرقية، البحيرة، الفيوم وبني سويف.

-جار تنفيذ 11 محطة وسيطة ثابتة.

- مخطط تنفيذ 39 خلية دفن صحية والإنتهاء من تنفيذ 16 مدفن صحي وجار تنفيذ 23 مدفن صحي بالمحافظات.

مصانع المعالجة والتدوير

- من المخطط تنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات ، والانتهاء من تنفيذ 8 مصانع للمعالجة والتدوير.

-جار إنشاء ورفع كفاءة 23 مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بجنوب سيناء.