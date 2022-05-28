عنان: «إنفلونزا الطماطم» ليس لها علاقة بالطماطم.. ولا تصيب الكبار إلا نادرا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنّ انفلونزا الطماطم لا علاقة لها بالطماطم أو المحاصيل الزراعية، موضحًا: "الطماطم بريئة من هذا الأمر، لكن شكل المرض في الجسم يشبه عصير الطماطم، كما انه نادرا ما يصيب الكبار".

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة dmc، أن إنفلونزا الطماطم موجود منذ سنوات طويلة، حيث يصيب الأطفال في كل صيف، ودائما ما تغلق بعض الحضانات لمدة أسبوع بسبب ظهور بعض الحالات.

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: "كل سنة بيبقى في حالات، ده مرض فيروسي بيجي كل سنة للأطفال، وأصحاب الحضانات عارفين الكلام ده كويس".

أعراض مرض إنفلونزا الطماطم

وأشار الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أنّ من بين أعراض هذا المرض، ارتفاع درجة الحرارة وألم في البطن وإسهال مع ظهور حبوب على اجزاء مختلفة من الجسم تصل إلى الفم، وعند إصابة أي طفل بهذه الاعراض يجب عزله وعدم ذهابه إلى المدرسة أو الحضانة.

استجابة سريعة من الحكومة الهندية

وفي سياق متصل بالمرض، أشاد موقع إنديا توداي الهندي، بسرعة استجابة السلطات الصحية في الهند لتفشي فيروس أنفلونزا الطماطم، وبخاصة أنه أصاب 82 رضيعا في ولاية كيرالا، واتخذ اسم الطماطم كون ظهور طفح جلدي دائري الشكل أبرز معالمه والتي تشبه شكل الطماطم، مشيرةً إلى أنه هو فيروس غير قاتل لكن ليس له علاج.