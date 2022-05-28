التعليم تحدد الفئات المستحقة لأداء الامتحانات البديلة لـ«أولى وثانية» ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن آليات عقد امتحان الفرصة البديلة والدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حرصا على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة عربي ولغات، ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات التي لها الحق في أداء امتحان الفرصة البديلة:

- الطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو أكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

- الطالب الذى لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية، على أن تعقد الامتحانات وفقا للجدول المعلن بداية من الاثنين 30 مايو وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

الفئات التي لها الحق في أداء امتحان الدور الثاني:

- الطالب الذى تغيب دون عذر عن أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني أو لم يحضر امتحان الفرصة البديلة.

- الطالب الذي أدى الامتحانات الورقية والإلكترونية وحصل على درجات تمثل أقل من 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين لمادة واحدة أو أكثر.

- تعقد امتحانات الدور الثاني طبقا لضوابط وقواعد امتحانات الدور الثاني والمعمول بها سلفا.

الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة:

- الطلاب المسجل لهم محاضر إثبات حالة بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى في مادة أو أكثر فهم في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته فى دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.