«التعليم»: درجة واحدة للاختيار من متعدد في امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022

لا تزال طريقة توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هي الشغل الشاغل لدى أولياء الأمور والطلاب بل أيضاً المعلمين لأن هذه التوزيعة خارجة عن طبيعة عملهم؛ لأن التصحيح يتم إلكترونياً مثلما عقدت الامتحانات إلكترونياً فهي أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد بعضها جاء مباشراً والبعض الآخر جاء معقداً بحسب رواية الطلاب في تقارير سابقة.

طمأنت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بأن درجة السؤال الاختيار من متعدد أي الـ«MCQ» درجة واحدة فقط لكل نقطة، أما درجة السؤال اختيار إجابتين صحيحتين تقدر بدرجتين للسؤال الواحد.

«الوطن» انفردت بتوزيع درجات الصف الأول الثانوي بالتفصيل:

مادة اللغة العربية

- النهاية العظمى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- عدد الأسئلة 31 سؤالا.

- الدرجة 35 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 27.

- أسئلة اختيار إجابيتن من بين خمس اختيارات 4.

- الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ15 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية

- النهاية العظمى 30 درجة.

- النهاية الضغرى 15 درجة.

- عدد الأسئلة 19 سؤالا.

- الدرجة 23 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 15.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 4.

- الأسئلة المقالية 2 بـ7 درجات.

مادة الجغرافيا

- النهاية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14 درجة.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة الكيمياء

- النهاية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة الفيزياء

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 12.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 10.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 2.

- الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة التاريخ

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 12.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 10.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 2.

- الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة الأحياء

- النهائية العظمى 20.

- الصغرى 10.

- عدد الأسئلة 13.

- الدرجة 14.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة الفلسفة والمنطق

-النهائية العظمى 20.

-الصغرى 10.

-عدد الأسئلة 14.

-الدرجة 14.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 14.

-الأسئلة المقالية 3 بـ6 درجات.

مادة الرياضيات

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 28.

-الدرجة 28 درجة.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 28

-الأسئلة المقالية 5 بـ12 درجة.

لغة أجنبية أولى إنجليزي

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 23.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 18.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 5.

-الأسئلة المقالية 3 بـ13درجة.

لغة أجنبية أولى فرنساوي

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 20.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 8.

-الأسئلة المقالية 3 بـ12 درجة.

لغة أجنبية أولى ألماني

-النهائية العظمى 40.

-الصغرى 20.

-عدد الأسئلة 21.

-الدرجة 28.

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 14.

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 7.

-الأسئلة المقالية 3 بـ12 درجة.