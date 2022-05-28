الديهي: التعاقد مع «سيمنز» أحد أطواق النجاة لدفع الاقتصاد المصري للأمام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، مراسم توقيع التعاقد مع شركة «سيمنز» العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كم على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذا التعاقد هو الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 175 عامًا، بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» العالمية، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

مصر لم ولن تتوقف رغم الأزمة المالية العالمية

وأضاف «الديهي»: «هذا المشروع الضخم يعكس أكثر من دلالة، أولها أن مصر لم ولن تتوقف رغم الأزمة المالية العالمية، ورغم أن الظروف الاقتصادية العالمية ضاغطة وصعبة للغاية، ورغم أن العالم يخشى من موجة تضخمية ويستشعر الخوف من حالة ركود تؤدي لحالة فساد والعالم ينكمش والإنفاق الحكومي ينخفض، إلا أن مصر توقع هذا العقد، الأمر الذي يؤكد أن مصر مُصرة على إعادة بناء وتأهيل الدولة رغم الظروف الضاغطة على جميع دول العالم».

بانتهاء المشروع ستكون مصر في مكان آخر

وأشار «الديهي»، إلى أنه بانتهاء هذا المشروع ستكون مصر في مكان آخر بمجال السكة الحديد، وقد يكون التعاقد مع «سيمنز» أحد أطواق النجاة للاقتصاد المصري للتحرك للأمام، مضيفا: «موضوع مشروع القطار الكهربائي الجديد سيكون محل حوار ونقاش وأخذ ورد خلال الفترة المقبلة، كما أن مشروع السد العالي في بدايته تسبب في تعرض الرئيس جمال عبد الناصر والقائمين على المشروع لهجوم ضار وكان هناك أحزاب يتم إنشاؤها للهجوم على المشروع وكانوا يعتبرون المشروع جزءا من الخيانة، وأنه رغم توفيره كهرباء كهرومائية نظيفة إلا أنه حرم مصر من الطمي».