طالبة تتخلص من حياتها بـ«حبه الغلة» السامة في المنوفية

استقبل مستشفي تلا المركزي، طالبة تدعي «س. أ.» مصابه بالتسمم جراء تناول قرص حفظ القمح السام، وحاول الأطباء إنقاذ حياتها ولكن دون جدوى، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين تناول الطالبة قرص حفظ القمح «حبة الغلة»، وبسؤال أسرتها أقروا بتناولها قرص حفظ القمح بغرض التخلص من حياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي، طالبة مصابة بالتسمم، نتيجة تناولها قرص حفظ القمح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الوفاة.