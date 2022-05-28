إصابة 5 أشخاص في سقوط أسانسير مستشفى خاص بطنطا (صور)

شهد أحد المستشفيات الخاصة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، سقوط الأسانسير الخاص بالمستشفى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة، تم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات، وتم دخولهم قسم الاستقبال، في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن الإصابات نتيجة سقوط أسانسير في مستشفى خاص بمنطقة «العجيزي»، بدائرة قسم أول طنطا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، وتبين سقوط الأسانسير بشكل مفاجئ، وبداخله 5 أشخاص، وأسفر الحادث عن إصابتهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتبين أنهم كانوا في زيارة إلى أحد المرضى، وانقطع الواير الخاص بالأسانسير، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

النيابة تبدأ التحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ومعرفة الحالة الصحية للمصابين وسماع أقوالهم.

وانتقلت لجنة من العلاج الحر، في مديرية الصحة بالغربية، لمعاينة المستشفى والتأكد من السلامة للمستشفى، واتخاذ كافة وسائل الأمان.