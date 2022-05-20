الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق دون وقوع مصابين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب منذ قليل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق، وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث، تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق

أخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى أمكانية وجود شبهه جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.