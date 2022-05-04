وزير التعليم يكشف حقيقة الإعلان عن ضوابط الإجابة على البابل شيت

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيًا بنظام البابل شيت في المدارس، بدأ العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدد آليات وضوابط الإجابة على البابل شيت والأخطاء التي لابد أن يتجنبها الطلاب، فضلًا عن الطرق المثلى لتظليل الدوائر، رغم أن الوزارة لم تعلن أي شىء من هذا القبيل.

جاءت ضوابط الإجابة على البابل شيت المتداولة، تقول إن التظليل الصحيح يتم باختيار إجابة واحدة وتظليل كامل للدائرة بشكل غامق، والأخطاء الأكثر شيوعًا في التظليل والمحاذير هي عدم تظليل الدائرة بالكامل وتظليل دائرتين للسؤال وتجاوز حدود الدائرة في التظليل، كما أن التظليل بشكل باهت والتظليل باستخدام علامة الخطأ والتظليل باستخدام علامة الصح.

وزير التعليم: يجرى حاليًا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

وهو الأمر الذي رد عليه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلًا لـ«الوطن»: «هذه اجتهادات لسنا نحن أصحابها والمسألة بسيطة لا تحتاج توضيح وتظليل داخل الدائرة واضح»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الاستعداد للامتحانات التي تعقد في شهر يونيو المقبل.

وشدد وزير التربية والتعليم، على الطلاب بضرورة استغلال المدة المتبقية للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية من الكتب الرسمية للوزارة المتوفرة على أجهزة التابلت، وعدم اللجوء إلى المذكرات الخارجية التي لا تخدم عملية التعلم الجديدة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية

ـ يعقد يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل امتحان مادة اللغة العربية.

ـ يعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ـ يعقد يوم الأحد الموافق 3 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا.

ـ يعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

ـ يعقد يوم الخميس الموافق 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يعقد يوم الخميس الموافق 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

ـ يعقد يوم الأحد الموافق 17 يوليو امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ـ يعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

ـ يعقد يوم الخميس الموافق 21 يوليو امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية الإستاتيكا والفلسفة والمنطق.