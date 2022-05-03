لطلاب الثانوية العامة.. 10 نصائح للإجابة على البابل شيت بطريقة صحيحة

قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت، أثارت العديد من التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنه لأول مرة يطبق هذا النظام في سنة تعتبر «مصيرية» بالنسبة لهم، رغم أن وزير التربية والتعليم، أكد أن النظام يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، أهم النصائح لطلاب الثانوية العامة حول كيفية الإجابة على البابل شيت، بحسب ما كشفت عنها الدكتورة إيلاريه عاطف، خبيرة تربوية وهي الآتي:

طريقة الإجابة على البابل شيت

- تأكد من كتابة بياناتك بشكل سليم في المكان المخصص لها.

- قراءة السؤال وفهمه بشكل جيد قبل اختيار الإجابة.

- استخدام قلم رصاص داكن.

- استخدام مسطرة لعدم التشتت في الأسئلة.

- عند التظليل تأكد من تظليلك للدائرة كاملة.

- ظلل دائرة واحدة ولا تختار أكثر من إجابة.

- في تعسرك في سؤال ظلل على رقمه بقلم خفيف لتنتبه أنه يحتاج الي إجابة.

- لا تتسرع في التظليل قبل التفكير بعمق.

- استخدم ورقة المفاهيم في حالة الاحتياج إليها فقط.

- تنظيم الوقت عامل مهم للانتهاء من الإجابة علي جميع الأسئلة وتخصيص عشر دقائق للمراجعة.

الاطلاع على مصادر التعليم المتوفرة على بنك المعرفة

وأضافت «إيلاريه» لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة هي فترة تدريب على الامتحانات بشكل جدي وعلى الطالب التركيز على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة وهي معلنة على موقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى امتحانات السنوات السابقة فهي بمثابة تدريب جيد على إدارة وقت الامتحان .

وشددت على ضرورة الاطلاع على مصادر التعليم المتوفرة على بنك المعرفة: «أنصح الطلاب بالتركيز ثم التركيز فقط عدم الالتفاف الي مواقع التواصل الاجتماعي أو الجدل المثار حول كيفيه أداء الامتحان بالنسبة لولي الأمر حاول توفير جو نفسي داعم لابنك فهو في أمس الحاجة إليه الفترة القادمة».