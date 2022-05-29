محلل اقتصادي إماراتي: سنضخ المزيد من الاستثمارات بمصر الفترة المقبلة

قال نايل الجوابرة المحلل الاقتصادي الإماراتي، إن التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين مصر والإمارات مرتبط بجميع المجالات، والشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية الاقتصاد المستدام ما يدعم ذلك التنويع الاقتصادي.

مصر تلعب دورا كبيرا اقتصاديا وسياسيا

وأضاف «الجوابرة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاء مع كبار المستثمرين في الإمارات خلال زيارته لأبوظبي بهدف زيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في المنطقة العربية في السياسة والاقتصاد، بخاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الضاغطة في التنويع الاقتصاد، بعد الدعم الكبير للقمح في مصر والذي يعد داعما كبيرا للسلة الغذائية للوطن العربي بالمستقبل.

قوة اقتصادية بين مصر والأردن ودول الخليج

وأكد أن مصر تعتمد على قوائم اقتصادية قوية بسبب وجود عمالة قوية داخلها، وهذا يعتمد على شكل كبير على تنويع الاقتصاد والصناعات، لافتا إلى أن مصر والإمارات يجمعهمها الآن تكامل سياسي واقتصادي، بخاصة الاقتصاد المستدام المعتمد على الطاقة المتجددة هذا النوع يعتمد عليها الدول المتقدمة بوجود مصادر طاقة جديدة في جميع أنحاء العالم خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط.

ولفت إلى أن التكامل الكهربائي بين مصر والأردن ودول الخليج يجعله قوة اقتصادية قادمة في المستقبل، كما أن الطقس يلعب دورا كبيرا في مصر يساعد على وجود الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية أو الرياح، ما يؤدي لوجود تنويع كبير في الطاقة ووجود أيدي عاملة قوية بمصر.

ضخ استثمارات إماراتية لمصر

وأفاد بأنه يتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية في مصر الفترة المقبلة، لأن من شأن ذلك دعم الاقتصاد المصري، وأحد المؤشرات العالمية اتجهت إلى وجود اقتصاد متقدم الفترة المقبلة.