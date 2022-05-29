طلب إحاطة للنائب مصطفى سالم: توقف تطوير 12 وحدة صحية منذ عام بسوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب «طهطا وطما وجهينة» بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بشأن توقف العمل فى تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير 12 وحدة صحية بمراكز طما و جرجا و المنشاة.

وكيل «صحة النواب»: خروج 3 وحدات صحية من الخدمة يؤثر على الخدمة

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت أمر أسناد برفع كفاءة وتطوير 12 وحدة صحية بـ 3 مراكز بالمحافظة وبعد أن جرى نقل العاملين لأماكن موقتة وبدأت الشركة المنفذة التنفيذ وفق للخطة وأمر الاسناد صدر قرار من وزارة الصحة بوقف الأعمال بهذه الوحدات، بعد أن انتهت الشركة المنفذة من الأعمال المبدئية للتطوير، والتى تضمنت إخلاء هذه الوحدات تماما من كل محتوياتها، وبالتالي توقف العمل بكل المرافق بها من «كهرباء ومياه وأجهزة وغيره»، ما تسبب فى خروج هذه الوحدات من الخدمة والتأثير بشكل مباشر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بتلك القرى.

«سالم»: الوحدات مغلقة منذ عام دون تدخل من «الصحة»

وأشار مصطفى سالم إلى أن هذا الوضع مستمر منذ عام مضى دون تدخل أو أيجاد حلول لاعادة العمل فى هذه الوحدات لتتمكن من تقديم خدماتها الطبية، خاصة أنها تقع فى قرى أكثر احتياجا، ويحتاج المواطنون فيها إلى رعاية طبية مناسبة، مشيرا إلى أن وضع هذة الوحدات أيضا منع العاملين بها من تقديم واجبهم الوظيفي فى ظل هذا الركام ومخلفات عملية التطوير التى لم تتم.

وطالب «سالم» رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة لمناقشة وزارة الصحة في موقف هذه الوحدات المعطل العمل بها، والتى شملت 6 وحدات صحية بمركز طما وهى «الحسنة، التحرير، ونزلة الدويك، الحلاقي، سليم، الحسامدة» إضافة إلى 5 وحدات أخرى بمركز جرجا هي: «المشاودة الغربية، حائط المساعيد، أولاد غازي، القاضي والحضري، نجع عويس». وشملت هذه الوحدات، الوحدة الصحية بأولاد جبارة التابعة لمركز المنشاة.