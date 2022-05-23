كل ماتريد معرفته عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 «س و ج»

يبحث كثير من المواطنين الذين تقدموا لحج الجمعيات الهلية عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى، أنه جرى اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن تقدموا على الموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أنه تم إجراء قرعة الكترونية علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية.

وترصد «الوطن» كل الأسئلة المتعلقة بنتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى كالتالي:

كيف يتم اجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية؟

قرعة حج الجمعيات الأهلية، تم إعلان نتيجتها أمس على بوابة الحج الموحدة وتشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، وتجري دون تدخل بشري نهائيا ، كما تم اختيار النسبة المخصصة للحجاج لكل محافظة، وفقا لنسبة عدد الطلبات مع مراعاة، وسيتم تخصيص باص كحد أدنى لأي محافظة، وذلك ضمانا للاستقلالية في الإشراف بين المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية ؟

- أول خطوة هى الدخول على هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/newDesign/HijRequestNewDesign.xhtml

- اسحب الشاشة ناحية اليسار.

- الضغط على بوابة الحج.

- بحث طلبات الحج والضغط على استعلام نتيجة القرعة.

- ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم.

- إدخال رقم المصنع «حرفين بالإنجليزية وأرقام تحت صوتك فى البطاقة الشخصية».

- إجراء اختبار التحقق وكتابة الرقم الموجود بداخل الصورة.

- الضغط على حج الجمعيات الأهلية.

- ستظهر نتيجة القرعة.

ما تكلفة رحلة الحج بعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات؟

مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج، حدد تكلفه برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه، غير شاملة سعر تذكرة الطيران، وسيتم تحديد سعر التذكرة من قبل شركة مصر للطيران خلال هذا الأسبوع.

هل تم الإنتهاء من تعاقدات الفنادق؟

تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض، وانهاء إجراءات التعاقد خلال فترة قليلة وذلك لتنفيذ برنامج حج 4 نجوم في المنطقة المركزية للحرمين سواء في مكة أو المدينة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز.

متى يستعد الفائزون بنتيجة قرعة حج الجمعيات لإنهاء الاجراءات ؟

سيتم منح الحجاج المختارين في نتيجة قرعة حج الجمعيات مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حال عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.