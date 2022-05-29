انطلاق امتحان «أصول الدين» للشهادة الإعدادية بالأزهر.. والرياضيات للإبتدائية

يؤدى طلاب وطالبات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث انطلق قبل قليل امتحان اليوم في مادة الرياضيات طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، حيث فتحت اللجان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشر صباحا.

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ، الامتحان اليوم في مادة أصول الدين "ورقة ثانية" والتوحيد والسيرة، أما طلاب البرنامج التأهيلي للملحقين على الشهادة الإعدادية فيؤدون امتحان في مادة أصول الدين «ورقة أولى» والتفسير والحديث.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن اللجان المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية تحرص على المرور على اللجان الامتحانية في جميع المناطق الأزهرية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات وكل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وحرص قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية، ما يؤكد انتماءهم للوطن وللأزهر الشريف وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله.

وخلال الامتحانات الماضية، تشهد اللجان الامتحانية بالمعاهد الأزهرية حُسن الانضباط والالتزام في اللجان، وفقًا لما أكده قطاع المعاهد الأزهرية، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، إضافة إلى توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر جدول امتحانات الثانويه الازهريه لعام الدراسي 2022 حيث تعقد امتحانات القسم الأدبي فى يوم والعلمى فى يوم آخر منفصل، على أن يبدأ طلاب القسم العلمى فى 4 يونيو المقبل بمادة الفقه والتفسير، وطلاب البعوث بالشهادة الثانوية بمادة الفقه والتفسير وعلوم القرآن وطلاب القسم الأدبي يبدأون فى يوم 5 يونيو بمادة الفقه والحديث، كما تبدأ شعبة العلوم الإسلامية بإمتحان مادتى الفقه والحديث.