قرار مهم من إيران حول موسم الحج 2022: إرسال وفد قنصلي إلى السعودية

أعلن وزير خارجية إيران قرارا مهما بشأن موسم الحج 2022، إذ قال إن طهران سترسل وفدا قنصليا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل جميع الإجراءات أمام الحجاج الإيرانيين، خصوصا في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، معربا عن تمنياته أن تجرى مناسك الحج هذا العام في «هدوء وعظمة»، على حسب تعبيره.

وكانت السعودية زادت عدد الحجاج الذين ستستقبلهم هذا العام، بعد أن قررت المملكة رفع العمل بالإجراءات الاحترازية التي كانت تتخذها في مواجهة فيروس كورونا، والذي اجتاح العالم كله.

تفاصيل تصريحات وزير خارجية إيران حول موسم الحج 2022

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان التقى، أمس، مسؤولي الحج والزيارة في إيران لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بموسم الحج 2022، وبحث تسهيل وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الحجاج الإيرانيين.

وكشف عبداللهيان عن قرار طهران بإرسال وفد قنصلي إلى الرياض، لمساعدة الحجاج، كما أكد أن وزارة الخارجية سبتذل كل جهودها لتسهيل إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في موسم الحج هذا العام.

الدائرة القنصلية وشؤون الإيرانيين ومساعدة الحجاج

وفي نفس السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني إن الدائرة القنصلية وشؤون الإيرانيين، ستضع كامل طاقتها تحت تصرف الحجاج الإيرانيين والكوادر القنصلية المسؤولة عن تتظيم موسم الحج 2022، وذلك منذ بداية توافد الحجاج إلى السعودية حتى الانتهاء من أداء الفريضة.

وأعرب عبداللهيان عن أمله بأن يجرى أداء مناسك الحج في «هدوء وعظمة»، على حسب تعبيره، وذلك بدعم من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

ويقتصر الحج هذا العام على الفئات العمرية التي تقل عن 65 عاما، وغير المصابين بفيروس كورونا، وهو القرار الذي يأتي في إطار جهود المملكة للمحافظة على سلامة الحجاج من الإصابة بمرض كوفيد 19.