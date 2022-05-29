مجلس الذهب العالمي: الاستثمار في السبائك أصبح أكثر انتشارا

قال مجلس الذهب العالمي، إن أغلب المستثمرين يعترفون بخصائص الذهب كملاذ آمن، وقدراته على التحوط من التضخم، وأنه مخزن للقيمة لحماية الثروات واستثمار آمن لا داعي للقلق بشأنه، وهو ما قد يفسر سبب شراء المزيد من المستثمرين للذهب أكثر من العملات المشفرة العام الماضي.

مذكرة بحثية لكبير محللي مجلس الذهب العالمي

أضافت لويس ستريت، كبير محللي مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: «وفقًا لمسح، استثمر 44% من المستثمرين في الذهب في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، وكانت السبائك والعملات المعدنية من بين الخيارات الأكثر شيوعًا، وينعكس ذلك في بيانات اتجاهات الطلب على الذهب، والتي أظهرت أن الاستثمار في العملات والعملات المعدنية في 2021 وصل إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات».

أضافت لويس: «من بين هؤلاء المستثمرين الذين اشتروا العملات المشفرة في عام 2021، استثمر أكثر من النصف بقليل في الذهب. بافتراض أنهم ما زالوا يحتفظون بكلتا الأصول، بينما كان الذهب أحد أفضل الأصول أداءً منذ بداية عام 2021، وعلى الرغم من أن الاستثمار في الذهب قد لا يكون قد حقق عوائد ممتازة خلال ذلك الوقت، إلا أنه من المحتمل على الأقل أن يلبي هذا الدور المتمثل في كونه مخزنًا للثروة واستثمارًا آمنًا خالٍ من القلق».

6% من المستثمرين في العملات المشفرة يرونها ملاذا آمنا

وواصلت كبيرة باحثي مجلس الذهب العالمي: «البحث يشير إلى أن هؤلاء المستثمرين على ما يبدو على دراية بالمخاطر المحتملة للاستثمار في العملات المشفرة، حيث اعتبر 32% من المستثمرين استثمارهم في التشفير إما على أنه مخاطرة عالية مع إمكانية تحقيق عوائد عالية أو رهان مضاربة بحت، وعكس هذا الشعور، وافق 6% فقط على أن العملات المشفرة استثمار آمن لا داعي للقلق بشأنه».