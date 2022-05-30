الأربعاء.. صرف معاشات يونيو 2022 بإجمالي 22 مليار جنيه

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون للمعاش والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و814 ألفًا و189 مستفيدا، صرف معاشات شهر يونيو 2022 وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة «فوري»، حيث تستعد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لصرف المعاشات.

تحويل نحو 5.5 مليون مواطن إلى كروت ميزة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تقرير لها أن الهيئة تقوم بصرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريًا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد منهم 6.5 مليون كانوا يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء، مشيرة إلى أنه تم تحويل نحو 5.5 مليون مواطن إلى كروت ميزة بدلا من الكروت الزرقاء في أوائل العام الماضي.

توفير أكثر من 1700 مقر لاستلام كارت «ميزة» المجاني

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القويمة للتأمينات الاجتماعية، إنه تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، وذلك لاستلام كارت «ميزة» المجاني، بدلا من البطاقات الزرقاء الخاصة بالهيئة والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء

وأشار عوض إلى أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء وسيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف، مناشدًا أصحاب المعاشات بعدم التزاحم.

بنك ناصر: فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات

من جانبه كشف بنك ناصر الاجتماعي، في تقرير له أنه يتم التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات يونيو 2022 دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف، لافتا إلى أنه تم فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 104 أفرع.

إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ميزة»

وأوضح أنه يتم إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ميزة»، التي تتسم بالعديد من المزايا مثل إتاحة السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية.