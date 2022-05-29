صحف أمريكية: الاستجابة البطيئة للشرطة في مذبحة تكساس أخرت علاج المصابين

قالت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية إنه بينما يحاول المجتمع الأمريكي التعامل مع حادث إطلاق نار في المدرسة الابتدائية بمدينة أوفالدي بولاية تكساس، والذي يعد الأسوأ منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، أثارت المخاوف بشأن تأخيرات الشرطة الغضب وتساؤلات حول ما إذا كان الإجراء الأسرع كان يمكن أن ينقذ الأرواح في أوفالدي

الشرطة تفشل في إنقاذ الضحايا

وبحسب الصحيفة، أقر مسؤولون بفشل ذريع من قبل سلطات إنفاذ القانون في عدم دخول الفصل على الفور وسط مذبحة قتل فيها مسلح 19 طالبا واثنين من المدرسين في المدرسة الابتدائية، حيث مرت الدقائق الحاسمة عندما أمر قائد شرطة المنطقة التعليمية أكثر من عشرة ضباط بالانتظار في الردهة ، معتقدين أنه لم يعد هناك هجوم نشط ، حتى عندما طلب الطلاب المذعورين المساعدة عن طريق رقم الطوارئ 911 مكالمة وتوسل أولياء الأمور اليائسين للسماح لهم بإنقاذهم، وذلك بحسب مقابلات أجراها مسئولون مع الأطفال وأولياء الأمور.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن ماكرو، رئيس إدارة السلامة العامة في تكساس: «من الواضح أنه كان هناك أطفال في الغرفة، من الواضح أنهم كانوا في خطر، قد يكون هناك أطفال مصابين، وربما أصيبوا بالرصاص، وكان من المهم لأغراض إنقاذ الأرواح الوصول على الفور إلى هناك وتقديم المساعدة»، وقال مكرو إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان الرد المتأخر قد أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.

معدل وفيات المرضى يرتفع بنحو 10٪ لكل 10 دقائق من تأخر السيطرة

من جانبه، قال رئيس شرطة هيوستن السابق آرت أسيفيدو لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن «المصابين بجروح خطيرة يجب أن يتلقوا الرعاية في غضون ساعة قبل زيادة مخاطر الوفاة، وتشير التقديرات إلى أن الضباط انتظروا في الردهة أكثر من 45 دقيقة، وأضاف: "عليك أن توقف نزيف هؤلاء الأطفال ، وعليك أن تمنع الآخرين من إطلاق النار عليهم».

وقال الدكتور ديميتريوس ديميتريادس ، أستاذ الجراحة ومدير الصدمات في مركز مقاطعة لوس أنجلوس، بجامعة جنوب كاليفورنيا، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن معدل وفيات المرضى يرتفع بنحو 10٪ لكل 10 دقائق من تأخير السيطرة على النزيف.