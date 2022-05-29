4 عوامل تؤثر في سعر الذهب «مهما كان وزنه».. منها الحروب وقيمة العملة 

الذهب معدن ثمين وظل رمزيًا على مر القرون لأسباب مختلفة، وقد ارتفعت قيمة الذهب على مر العصور، وبعيدًا عن كونه رمزًا للمكانة، يمكن أن يؤدي شراء الذهب لأغراض الاستثمار إلى تحسين وضع ثروات الأفراد بشكل إيجابي.

عوامل تؤثر في تحقيق ربح جيد عند بيع الذهب

ويعد الذهب من أغلى المعادن النفيسة، وله صفات مميزة تجعله قابلاً للاستخدامات المختلفة، وهو معدن ذو قيمة عالية، ولكن تحديد سعر الذهب يمكن أن يكون معقدًا بعض الشيء دون معرفة العوامل المؤثرة في سعر الذهب، التي تؤدي إلى زيادة السعر أو خفضه.

وبحسب تقرير لـ«جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو»، فإن الأشخاص الذين يستثمرون في الذهب والذين يشترون ويبيعون الذهب على دراية بهذه العوامل وكيف يمكن أن تؤثر على سعر الذهب، ومعرفتهم بهذه العوامل ميزة كبيرة، وهم يستخدمون هذه المعرفة لتحقيق ربح جيد عند بيع الذهب في شكل مجوهرات وعناصر أخرى.

ما العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر الذهب؟

تسهم عوامل مختلفة في قيمة وسعر الذهب بصرف النظر عن وزنه، وتتقلب بعض هذه العوامل بشدة، في حين أن البعض الآخر أكثر استقرارًا، فإذا كنت تمتلك عنصرًا مصنوعًا من الذهب أو كنت مهتمًا بامتلاك قطعة من الذهب، فعليك التأكد من أن تكون على دراية بهذه العوامل.

1- قيمة العملة الورقية

قبل أن تظهر العملات المشفرة كان الاستثمار في الذهب وسيلة جيدة لمقاومة تقلبات العملات الورقية، إذ حافظ سعر الذهب دائمًا على علاقة عكسية مع سعر العملات الورقية، فعند افتراض أن سعر الدولار الأمريكي يرتفع، في هذه الحالة، ستكون القيود المفروضة على الذهب أقوى لأن معظم الناس سوف يتطلعون إلى الحفاظ على أموالهم في مأمن من آثار تخفيض قيمة العملة.

2- الطلب على الذهب

تتبع أسعار الذهب أيضًا قوانين العرض والطلب، فعندما يكون هناك زيادة في الطلب على الذهب، سيرتفع سعره أيضًا، ويأتي الطلب على المعدن الأصفر من صناعة المجوهرات العالمية والبنوك المركزية، وبالتالي فإن سعر الذهب في ارتفاع مستمر.

3- عمليات التعدين

تعمل المناجم على مدار السنة لاستخراج أطنان من الذهب، لكن تكلفة تشغيل منجم ودفع أجور عمال المناجم تجتذب مبالغ ضخمة، و هناك أيضًا مخاطر صحية كبيرة يتعين على عمال المناجم تحملها للحفاظ على عمل هذه المناجم، وغالبًا ما تزيد المناجم من سعر الذهب لتظل ثابتة على قدميها.

4- المخاطر الجيوسياسية والحروب

تلعب المخاطر الجيوسياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية دورا بارزاً في رفع سعر الذهب، وذلك بالنظر إلى ما تسببه تلك الحروب من ارتفاع في معدلات التضخم لدى الدول ذات الصلة أو تلك المستهدفة بالحروب والعقوبات.