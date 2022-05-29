فؤاد: رصدنا 400 ألف نوع من الطيور الحوامة.. ومشروع سياحي رائد لمراقبتها

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدء موسم وصول الطيور الحوامة والمهاجرة بالتزامن مع اليوم العالمي للطيور الحوامة، وذلك من خلال أحد نقاط رصد الطيور على ضفاف النيل بمنطقة المعادي.

مسار الطيور الحوامة

وقالت وزيرة البيئة إن مصر تعتبر مسارا هاما للطيور المهاجرة والحوامة، وتشهد سنويا رحلتين للطيور إحداهما خلال أبريل ومايو والآخر أكتوبر ونوفمبر، حيث تعبر الطيور من أسوان حتى جنوب سيناء مرورا بكامل خط النيل.

وأضافت الوزيرة أن مصر لديها التزامات بالحفاظ على مسار الطيور كأحد الألتزامات الدولية تجاه الطيور المهاجرة وبدأت مشروعا رائدا لسياحة مراقبة الطيور، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة حيث يتم الترويج لتلك السياحة الفريدة، ومازال غير معروف مدى ما تمتلكة مصر من مقومات عكس أنواع أخرى من السياحة كسياحة الغوص والسياحة الثقافية.

وأشارت «فؤاد» إلى أن وزارة البيئة وبالتعاون مع العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بدأت تحديد مواقع مراقبة الطيور، منها نقاط بالبحر الأحمر وجبل الزيت والعين السخنة ونقاط على النيل ومؤخرا وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية قمنا بإعداد موقع رائع أعلى جبل الجلالة.

تدريب وتأهيل الشباب على مراقبة الطيور

وتابعت «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن» أن الاهتمام تزايد خلال السنوات السبع الأخيرة بمسارات مراقبة الطيور واستطعنا رصد اكثر من 400 ألف نوع من الطيور الحوامة والمهاجرة تمر عبر مساري رحلة الشتاء ذهابا ورحلة العودة الى أوروبا صيفا، وهو ما كان محل تقدير دوليا.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية دور الشباب والمتطوعين والمؤهلين، وبدأنا تخريج دفعات من كليات العلوم من كليات عين شمس وطنطا ومؤخرا بني سويف، حيث يتم تدريبهم على كيفية رصد الطيور المهاجرة وانواعها والتعامل معها.

وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ الذي سيُقام خلال نوفمبر المقبل سيشهد يوما عن تأثير التغيرات المناخية على الطيور ومسارها وغذائها.