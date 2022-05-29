مستثمرو العملات الرقمية يعانون من خسائر قيمتها 600 مليار دولار

تعاني العملات الرقمية في الوقت الحالي من انهيارات كبيرة في أسعارها، حيث بدأت موجة الانهيارات السعرية منذ بداية شهر مايو الجاري، وتوسعت الأمر بعدما انهارت عملة «تيرا» وهبطت عملة «لونا» إلى الصفر.

وبالرغم من أن هناك تراجعا ملحوظا في جميع أنواع لعملات الرقمية، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال أكبر عملة رقمية «البيتكوين» مستقرة قرب مستويات الـ30 ألف دولار.

وقال موقع «investing»، إنه خلال تعاملات شهر مايو تعرضت العملات الرقمية لموجة حادة من الخسائر تجاوزت الـ600 مليار دولار، والتي بدأت حتى قبل انهيار عملتي «تيرا» و«لونا».

القيمة السوقية للعملات انخفضت إلى أدنى مستوى لها

وأضاف الموقع أن القيمة السوقية للعملات الرقمية انخفضت من مستويات أعلى الـ1.81 تريليون دولار في 29 أبريل الماضي نزولا إلى مستويات 1.2 تريليون دولار خلال تعاملات اليوم.

وأوضح أن خسائر عملة «بيتكوين» وصلت بمفردها إلى حوالي 200 مليار دولار، حيث نزلت قيمتها السوقية من مستويات الـ750 مليار دولار إلى مستويات 550 مليار دولار.

وأشار إلى أن الساعات القليلة الماضية كشفت عن انحسار نسبي لمشاعر الخوف والفزع التي تسيطر على المتداولين في سوق الكريبتو، وأنها جاءت نسبية ومحدودة كحركة بتكوين، ولكن لا يزال الخوف والفزع قائم ويسيطر على المتداولين إلا أنه، ومقارنة بمستويات أمس السبت، فقد انحسرت موجة الفزع نسبيا وصولا إلى مستويات 14 نقطة بزيادة درجة عن تعاملات السبت.

وتسعى عملة بيتكوين حتى هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد للبحث عن موطئ قدم أعلى من مستوى الـ30 ألف دولار، إلا أنها لا تزال تتداول في نطاق ضيق في حدود ألفي دولار.

وترتفع بيتكوين هامشيا خلال هذه اللحظات، إلا أنها لا تزال دون مستويات الـ29 ألف دولار، والتي فقدتها أول أمس الجمعة، بينما ترتفع في حدود 1.3% خلال تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر تداول بيتكوين خلال 30 يوما في حدود 27% بينما تتراجع 40% منذ بداية العام حيث نزلت قيمتها السوقية قرب مستويات 550 مليار دولار.

وسقطت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تداولات أمس السبت دون مستويات الـ1.2 تريليون دولار والتي تعد الأدنى في نحو العام وتحديدًا من يوليو 2021.