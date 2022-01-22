تفاصيل القبض على مستريح العملات الرقمية بالدقهلية: جمع ملايين وهرب

بدأت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تحقيقاتها مع طالب عمره 19 عاما، والمعروف بـ«الجوكر» الذي تمكن من جمع حوالي مليون دولار من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في التواصل، وأنشأ مجموعة وحصل من أعضاء الجروبات على مبالغ كبيرة عن طريق تحويل الأموال عبر شركات المحمول.

وكان الطالب الشهير بـ«الجوكر» قد أوهم ضحاياه بالربح الكبير، وأنه يستثمر أموالهم في العملات الرقمية، وبدأ في سداد بعض الأرباح للأعضاء في البداية مما تسبب في زيادة عدد الراغبين في الاستثمار بأموالهم معه إلا أنهم فوجئوا باختفائه.

القبض على الجوكر في دكرنس

وتمكن ضباط مديرية أمن الدقهلية، بحسب بيان وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية بإنشاء مجموعة عبر أحد التطبيقات والنصب والاحتيال عليهم والتحصل على مبالغ مالية منهم عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال عبر شركات المحمول وإيهامهم بتوظيفها في مجال العملات الافتراضية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والمعروف لدى ضحاياه بـ«الجوكر»، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أحد ضحايا الجوكر يكشف التفاصيل

وقال أحد ضحايا الجوكر، إنه أوهمني بالاستثمار في العملات الرقمية، وأرسلت له ما يوازي حوالي ألف دولار، وبعد أسبوع واحد أرسل لي ألف دولار أرباح، وهو ما جعلني أثق فيه، وكان يتحدث مع الجروب بلهجة سعودية، وأنه يعمل في التداول في العملات الرقمية.

وأضاف الضحية لـ«الوطن» أننا فوجئنا باختفاء الجوكر منذ فترة وبدأنا نبحث إلى أن علمنا اسمه وعنوانه وأنه طالب من مدينة دكرنس، وأبلغنا عنه وعلمنا اليوم بالقبض عليه وتوجه عدد كبير من ضحاياه إلى محكمة دكرنس في انتظار ماذا ستسفر عنه تحقيقات النيابة.