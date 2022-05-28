إسرائيل تدين قانون «النواب العراقي» بتجريم التطبيع: منفصل عن الواقع

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي، أمس، بحظر التطبيع مع إسرائيل، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى حد الإعدام على من كان على اتصال بإسرائيل.

«الخارجية الإسرائيلية»: اتفاقيات التطبيع تجلب الاستقرار والازدهار

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن القانون الذي أقره البرلمان العراقي، أمس، منفصل عن الواقع ويضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ، حسب البيان.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، هي التي تجلب الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، وأنها مستقبل الشرق الأوسط.

إسرائيل تدعو العراقيين لعدم دعم موقف «النواب العراقي»

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن القادة الذين وصفتهم بأنهم يختارون طريق الكراهية والتحريض يؤذون شعبهم قبل كل شيء، حسب زعمها، داعية الشعب العراقي إلى عدم دعم هذا الموقف الذي وصفته بالمتطرف من وجهة نظرها.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالإجماع، أمس، مقترح قانون «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، متضمنا عقوبات على المخالفين تصل حد الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، والأجانب العاملين في العراق.

النواب العراقي: تجريم التطبيع انعكاس حقيقي لإرادة الشعب

ونشر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، رسالة وجه فيها الشكر لممثلي الشعب لإصدارهم هذا القانون، معتبرا أن هذا القانون يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعا، وموقفا هو الأول من نوعه على مستوى العالم، من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البرلمانات العربية والإسلامية، لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها، حسب قوله.

وحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن القانون يهدف إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل.

«الصدر» دعا العراقيين للخروج للشوارع للاحتفالا بصدور القانون

وبعد ظهور نتائج التصويت على القانون، دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، العراقيين للخروج للشوارع للاحتفالا بصدور هذا القانون الذي وصفه بالمنجز العظيم.