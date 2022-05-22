نجل أبو زهرة يكشف حالة والده الصحية وتفاصيل فوز ابنته بجائزة في النمسا

قال الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، إنه يعمل أغلب وقته في ألمانيا وقدمت ابنته مريم على مسابقة في الموسيقى في دولة النمسا وفاز بمركز متقدم، لافتا إلى أن أبناءه ولدوا في ألمانيا لكن لديهم ارتباط بمصر ويحضرون دائما إلى مصر، ولكن حاليا يعيشون في النمسا لقبولهم في النبوغ الموسيقي، حيث تم قبول ابنته في سن 10 سنوات في الجامعة الموسيقية وكانت الأصغر في تاريخ الجامعة وأميرة سنها 12 سنة.

الفوز بالجائزة الذهبية في التليفزيون النمساوي

وأضاف أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن ابنته فازت بالجائزة الذهبية في التليفزيون النمساوي عقب اجتيازها لعدة تصفيات وتم بث الحفلة لايف على التليفزيون النمساوي، مشيرا إلى أن مريم وشقيقتها أميرة تعزفان الكمانجا، مؤكدا أن أولاده حريصون على عدم التقديم في نفس المسابقة حتى لا يصبحوا خصوما، مشيرا إلى أنهم يدرسون في المدرسة العادية بجانب الدراسة الموسيقية، مبينا أن زوجته مجرية من أصل ألماني.

حرص على تعلم اللغة العربية

أوضح الموسيقار، أنه حريص على تعليمها اللغة العربية منذ ميلادهم خاصة ابنته الكبيرة أميرة حيث كان يحضر مربيات من مصر تتحدث اللغة العربية، مشيرا إلى أن لديهم مخزون كبير من اللغة العربية ويتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية، مبينا أن ابنته شاركت في الاحتفال بـ 20 سنة على إنشاء مكتبة الإسكندرية وطلبت منه أن يحضر لها مدرس لغة عربية من أجل تحسين لغتها.

معالجة والده

وذكر الموسيقار أن والده في المستشفى وما زال يتلقى العلاج، وهناك اهتمام كبير من الأطباء بصحته من أجل محاولة العمل على علاجه، مبينا أنه حدثت مضاعفات له لكن ما زالت جهود الأطباء مستمرة.