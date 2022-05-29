مصدر: توريد أكثر من 125 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

كشف مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، ارتفاع نسبة توريد القمح إلى الصوامع والشون والهناجر، إلى أكثر من 125 ألف طن، بعد انتظام التوريد من الفلاحين والتجار بتوريد القمح بكثافة، في ظل اهتمام الأجهزة التنفيذية بالدولة، وتوجيهاتها بتوريد 12 أردبا بحد أدنى عن كل فدان زراعي.

إقبال كبير علي توريد القمح في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أن الإقبال على توريد القمح مرتفع في ظل الحملات المكثفة والتواجد الميداني لكل المسؤولين التنفيذيين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، مشبرا إلى أن كثيرا من المزارعين لم يقوموا حتى الآن بحصد المحصول بسبب تأخرهم في زراعته.

تحرير 170 محضرا تموينيا بالمنوفية

على صعيد آخر، نجحت مديرية التموين بالمنوفية، في ضبط كميو من المواد الغذائية والمنتجات واللحوم غير الصالحة في حملات على الأسواق والمحال التجارية، حيث جري تحرير أكثر من 170 محضرا تموينيا متنوعا خلال الساعات الماضية، لضبط الأسواق والتأكد من عدم وجود تلاعب في أسعار السلع الغذائية.

وشارك مع مديرية التموين في المنوفية عدد من الجهات الأخرى، من بينها مديرية الزراعة والطب البيطري، ومسؤولو الوحدات المحلية ومجالس المدن، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ما تم ضبطه.

وشدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميداني المكثف وشن الحملات على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، ومنع استغلال التجار للمواطنين من خلال رفع الأسعار.