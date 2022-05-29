موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. الأسبوع الجاري

ينتظر مواطنين محافظة سوهاج إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، حيث أنهى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية منذ أكثر من أسبوع.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج قريبًا

وصرح عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«للوطن» أنه يجري الآن أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تتم بدقة ومنتهي الشفافية، وسيتم إعلانها عبر رابط رسمي خلال أيام من اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

أعمال تصحيح دقيقة لضمان حق الطالب

وأضاف وكيل تعليم سوهاج ان أعمال التصحيح الدقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه كاملا، ومن المُنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج خلال أيام.

91 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بلغ 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة داخل مراكز محافظة سوهاج.

وقد استمرت الامتحانات طوال 5 أيام في أكثر من 8 مواد، ولم تتلق خلالها غرفة عمليات سوهاج أي شكوى طوال فترة الامتحانات، كما تم إرسال خطاب شكر لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من القيادات والوزارة لحسن سير الامتحانات داخل المحافظة، كما تم الإشادة بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج باعتباره نموذجا عبر القناة التعليمية لوزارة التربية والتعليم.