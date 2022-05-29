إصابة طفل فلسطيني برصاصة مطاطية في عينه بعد مواجهات مع الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا» في نبأ عاجل قبل قليل، بإصابة طفل في عينه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل في مخيم العروب، شمال الخليل.

إصابة طفل برصاصة واختناق العشرات

وقال الصحفي سامح الطيط لوكالة « وفا»، وأحد الشهود العيان، إنّ طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 12 عاما، أُصيب برصاصة مطاطية في عينه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونقل إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الصحفي الفلسطيني، أنّ هناك عشرات الطلاب أُصيبوا بحالات اختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مظاهرة خرج فيها طلاب مدرستي العروب الثانوية للبنين، ومدرسة وكالة الغوث، احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم من قبل مجموعة من المستوطنين الإسرائيلين، كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول والخروج.

وأفاد شهود عيان، باندلاع مواجهات بين مجموعة من الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند جسر حلحول المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة، فيما تمركز جنود الاحتلال، على مدخل شارع الشهداء، وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت باتجاه الشبان والمحلات التجارية في المنطقة.