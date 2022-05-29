خدمات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج 

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري للقادم من المرج تجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري تجاه شارع السادات، وحتى مطلع الطريق الدائري من طريق جالكسو.

خدمات مرورية لمواجهة الكثافات

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنّ الأعمال تُنفذ على النحو التالي:

- غلق جزئي لنهر الطريق بالتبادل في الوصلة من منزل الطريق الدائري حتى شارع السادات.

- غلق كلي للوصلة من شارع السادات وحتى شارع مصنع الخميرة «نهاية سور موقف السلام»، وتنفيذ التحويلات المرورية لاستكمال حركة السير بشارع السادات، فيسارا خلف موقف السلام، فيسارا شارع مصنع الخميرة تجاه شارع جالسكو مرة أخرى.

- غلق جزئي للوصلة من شارع مصنع الخميرة وحتى مطلع الطريق الدائري من شارع جالسكو بالتبادل.

استمرار أعمال التطوير لمدة شهر

وتابعت الهيئة أنّ أعمال التطوير تستمر لمدة شهر، اعتبارا من يوم السبت الموافق 28/5/2022، وتعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.