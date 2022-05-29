فصل التيار الكهربائي عن منازل واضعي اليد على أملاك الدولة في الشرقية

مرت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة، وأمرت بفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

التنبيه على 50 من أصحاب المنازل المقامة على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم

وفي هذا الإطار، قامت اللجان المشكلة بالتوجه للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على 50 من أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة، بضرورة سداد 15٪ من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية التقنين

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات لتقنين أوضاع الأهالي المقيمين لمنازلهم على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت العديد من الطلبات من المواطنين لتقنين أوضاعهم.