أسعار الفائدة على شهادات بنك CIB بعد زيادة الـ2%

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح شهادات جديدة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض قبل أيام، خاصة أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الفوائد التي جرى إقرارها حديثًا لاعتبارها أحد الطرق الآمنه لحفظ الأموال، ومن أنسب الوسائل لاستثمار النقود بشكل جيد والحصول على أرباح جيدة منها.

أسعار الفائدة على الشهادات في البنك التجاري الدولي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفائدة على الشهادات في البنك التجاري الدولي والشهادات ذات العائد الأعلى سعرا للعوائد الثابتة.

تعتبر شهادة 3 سنوات بريميوم، وشهادة 4 سنوات بريميوم، من أعلى الشهادات ذات العائد المرتفع بين الشهادات الأخرى التي يقدمها البنك، حيث تقدر سعر العائد الخاص بهم 13.5% و14% على التوالي لكل شهادة منهم.

وأشار التجاري الدولي إلى أن أن الحد الأدنى لشراء شهادات بريميوم ذات العائد المرتفع هي 100 ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، حيث يتم احتساب العائد ويُصرف بشكل شهري.

أما شهادة 3 سنوات ذات العائد ثابت، فيتم شرائها بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفتها، مع إمكانية اختيار فترة احتساب العائد سواء شهري بقيمة 9.50%أو ربع سنوي بقيمة 9.75% أو نصف سنوي بعائد 10%.

وتعد شهادة 7 سنوات ذات العائد الثابت، يتم صرف عائدها بشكل شهري نسبة 10.5%، بحد أدني 1000 جنيه للشراء، وكذلك شهادة الـ10 سنوات ذات العائد الشهري بنسبة 11%.

وأوضح البنك أنه هناك إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادات ذات العائد الثابت، والحصول على قرض بتسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95٪ من قيمة الشهادة.