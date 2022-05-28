تعرف على أسعار الفائدة الجديدة بشهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري من خلال الموقع الرسمي للبنك عن رفع أسعار الفائدة لشهادات الادخار بالعملة المحلية.

الشهادة البلاتينية السنوية

وقال البنك في بيان له، إن الشهادة الأولى هي الشهادة البلاتينية السنوية، وسعر الفائدة بها 18%، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه، ويمكن ومضاعفاتها.

المدة سنة

سعر العائد

18 % شهري

الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع، وفقاً والتعليمات السارية ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

سياسة الاسترداد

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية شهريا

وهي الشهادة البلاتينية الثانية في البنك الأهلي الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، والمدة للشهادة 3 سنوات، وسعر العائد 11% شهريا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وتحتل المركز الثالث في شهادات الادخار بسعر فائدة 11.5%، ويمكن فتحها لمدة 3 سنوات، ويتم صرفها ربع سنوي كل 3 شهور.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

تحتل الشهادة الخماسية المركز الرابع في شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري ويمكن فتحها بقيمة 1000 جنيه، ويمكن مضاعفاتها، والشهادة تكون لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 10.5 %. .

شهادة أمان المصريين

وهي شهادة تحتل المركز الخامس، وسعر الفائدة بها 13 % لمدة 3 سنوات، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.

ويمكن أن تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة القيمة الاسمية بالإضافة للعوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الأقساط، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا ورغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بقيمة 2%.