سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 30-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمعدن الأصفر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 30 مايو الحالي، فضلا عن عرضها باقي أسعار الأعيرة الجرامية الأخرى، وذلك بالتزامن مع حالة التذبذب في أسعار المشغولات الذهبية، ومنها عيار 18 والجنيه الذهب والأونصة وغيرها.

واليوم 30 يونيو، يعرض موقع «الوطن» للمهتمين فيما يلي أسعار الذهب عالميًا ومحليًا في محلات الصاغة، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وباقي الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب وذلك في السوق المحلي وأسواق المال والتي جاءت بمختلف أنواعها كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

ضبابية في المشهد توقعها خبراء الذهب تجاه المعدن الأصفر، خاصة وأنّ المحللين توقعوا ارتفاعه في ظل استمرارا الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنّ الذهب فاجأ الجميع بالهبوط، وجاءت تفاصيل أسعار الذهب اليوم الإثنين على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 874 جنيهًا للبيع، و883 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع نحو 1.166 و 1.177 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1.020 جنيه للبيع و1.030 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين، نحو 8.160 جنيه للبيع و8.240 جنيه للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، للبيع 1.194.286 وشراء 1.201.143.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار المعادن في أسواق المال، حيث وصل قيمة وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1088 جنيهًا، بما يعادل 59.66 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 951.63 جنيه، بما يعادل 52.20 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 815.68 جنيه، بما يعادل 44.74 دولار في أسواق المال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7613 جنيهًا، بما يعادل 417.60 دولار، فيما