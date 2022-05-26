أماكن وتفاصيل قطع المياه في الجيزة وموعد عودتها للخدمة

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، عن تفاصيل قطع المياه عن مناطق في الجيزة اليوم، وأسبابه وموعد عودة المياه من جديد.

موعد عودة المياه

قال «عابدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حال بلدنا»، المذاع على «الراديو 9090»، ويقدمه الإذاعي أحمد خيري، إن قطع المياه يبدأ في العاشرة مساء اليوم، حتى الساعة السادسة صباح الغد، مؤكدا أنه لا يوجد أي إخطارات بقطع للمياه في الجيزة في الوقت الحالي إلا بعض المشكلات الفردية.

تفاصيل قطع المياه

أضاف أن قطع المياه المقرر في العاشرة مساء، مخطط له من قبل، وجرى الإعلان عنه قبلها بـ48 ساعة، كاشفا أن سبب قطع المياه هي أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع منشية البكاري، والتي ترفع 110 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم منطقة منشية البكاري بالكامل، كما أنها مرتبط بمحطة الأمل، والتي تخدم جزء كبير من منطقة فيصل والهرم.

العمل بدأ منذ 10 أيام

أوضح المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، أن جزء كبير من الخط كان متهالك، وجرى تغيير 130 متر حتى الآن، منوها بأن العمل بدأ منذ 10 أيام دون التأثير على الخدمة سواء صرف أو مياه، ولم تقطع المياه خلال الأعمال، نظرا لأن العمل يجري بالتوازي مع الخط القديم حتى يتم الربط، وحينها يتم إيقاف ضخ المياه لإبطال محطة وإحداث الربط بين الخط القديم والآخر الجديد.

المناطق التي قد تتأثر بقطع المياه

وأشار المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، إلى أن المناطق التي سُيقطع بها المياه منشية البكاري، وشارع فيصل من منطقة الطوابق حتى منطقة المريوطية، لافتا أن الشركة ستدفع بسيارات صالحة للشرب في المناطق التي قد تتأثر بقطع المياه لسد احتياحات المواطنين.