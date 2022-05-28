مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي الفيوم وبني سويف، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب كسر مفاجئ في أحد الخطوط وأعمال الصيانة.

قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى انقطاع المياه بمركز الفيوم «قرية العذب وتوابعها»، ومركز إطسا «مدينة إطسا - قلهانة - منشأة ربيع (الجعافرة - منيا الحيط)»، وبمركز يوسف الصديق «النزلة - الحامولي - المقراني».

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه بالمناطق، يرجع إلى كسر مفاجئ لخط مياه قطر 1000 مم صلب على بحر حسن واصف بجوار محطة العزب بمركز الفيوم.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه جار أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بحالتها الطبيعية، لافتا إلى أنه في حال وجود أية شكاوى من انقطاع المياه الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي خط أرضي.

مواعيد ضخ المياة بمراكز مرسى مطروح

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم بالمراكز التابعة، على النحو التالي:

- العجارمة: مرتفع من 10 صباحا حتى 10 صباح اليوم التالي.

- عمارات محدودي الدخل: من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء على مرحلتين.

- عزبة العسكر: من الساعة 1 ظهرا حتى 7 مساء.

- عمارات ك 7 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.

- عمارات ك 4 من الساعة 3 حتى الساعة 4 مساء.

مواصلة انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا حتى الساعة 8 من مساء اليوم، لافتا إلى أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال التطهير والتعقيم الدوري لمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.