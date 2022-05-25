غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة لإحلال وتجديد خط الصرف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن عدة مناطق اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح الجمعة المقبل لنهو أعمال إحلال وتجديد خط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكاري.

سبب انقطاع المياه

وأكدت الشركة أن الأماكن المقرر قطع المياه عنها هي «منشأة البكاري - الطوابق - المريوطية فيصل حتى منشأة البكاري - شارع فيصل من الطوابق للمريوطية»، وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى نهو أعمال إحلال وتجديد خط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي لمحطة منشأة البكاري، الأمر الذي يستلزم قطع المياه، لربط الخط الجديد.

إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة صرف صحي منشأة البكاري

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى البدء في إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة صرف صحي منشأة البكاري، قبل عشرة أيام، لافتاً إلى تغيير 125 مترا طوليا من الخط حتى الآن، دون التأثير على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، موضحاً استمرار أعمال الإحلال والتجديد حتى يوم الجمعة المقبل.

محطة صرف منشأة البكاري تعمل بطاقة 110 ألف م3/ يوم

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن محطة صرف منشأة البكاري تعمل بطاقة 110 الف م3/ يوم، وتخدم أهالي منطقة منشأة البكاري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مُعلنة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.