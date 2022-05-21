وزير التموين عن تضخم ما بعد كورونا: تحدي عالمي نتيجة معدلات النمو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ ما تعيشه مصر اليوم جزء مما يعشيه العالم، إذ كانت هذه التحديات نتيجة لأزمات عالمية أولها الأزمة والتضخم الذي سمي ما بعد جائحة كورونا بسبب أن الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة واجه نوعًا التباطؤ وقلة الاستهلاك.

تضخم ما بعد كورونا

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع «مستقبل مصر»، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه عندما تعافى العالم من كورونا، بدأ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات أكبر مما كان متوقعً، فأدى ذلك إلى زيادة أسعار الطاقة والبترول والغاز وزيادة كل السلع الغذائية الاستراتيجية في العالم، وكان ذلك هو التحدي الأول الذي واجهه العالم وأثر على سلاسل الإمداد في العالم ما أدى لزيادة تكلفة الشحن.

وأوضح وزير التموين، أنَّ الأزمة الأوكرانية الروسية جعلت الأمور تدخل دائرة عدم وضوح كبيرة، وتؤدي لموجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة، وموجة تضخم إضافية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

أمريكا واجهت تضخما رغم أنها أكبر القوى الاقتصادية بالعالم

وتابع: «نحن نتكلم عن الدول العريقة والقوية اقتصاديا، وعذار إنّي هذكر أمريكا كمثال من أكبر القوة الاقتصادية موجودة في العالم، الفرد الأمريكي النهاردة والحكومة الأمريكية تواجه مشكلة التضخم، أمريكا لم تعلم التضخم أعلى من 1 و2% في السنوات الماضية، النهاردة بنتكلم عن 8% معدل التضخم في أمريكا، واللي كان بيملي عربيته بأمانة بـ80 دولارا النهاردة بيملاها بـ137 دولارا، وأنا بتكلم عن تجربة أعلمها جيدا في أمريكا»