وزير التموين تعليقا على مقترح التسعيرة الجبرية: أمر خطير

علق الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية حول المقترحات بشأن وضع تسعيرة جبرية، واصفًا الأمر بـ«خطورة كبيرة»، متابعًا أنَّه لا يمكن وضع تسعيرة جبرية إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.

مقترح التسعيرة الجبرية

واستطرد المصيلحي قائلا: «الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا»، مؤكّدًا أنَّ الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي «الحر».

جاء ذلك خلال الجلسة لعامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي خصصت لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكّد وزير التموين أنَّ هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.

وأشار وزير التموين إلى أنَّ هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

وضع تسعيرة جبرية على السلع

وأشار وزير التموين إلى أنَّ تحديد الأسعار بشكل «جبري» قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، موضحًا أنَّ وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتمّ استخدامها بحساسية كبيرة.

كان النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير، قد اقترح تشكيل مجموعة وزارية لمواجهة الأزمة التي تتعرض البلاد بسبب الغذاء لتقليل الوقت وسرعة اتخاذ القرار، مطالبًا باتخاذ بعض القرارات مثل تحديد هامش ربح لبعض السلع ووضع تسعيرة جبرية على سلع معينة لبعض الوقت.