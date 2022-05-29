1741 من أهالي كوم حمادة يستفيدون من خدمات قافلة «الوزراء» وصناع الخير

نجحت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وفي إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف الشامل على أهالي قرية النجيلة والقرى المجاورة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة.

قافلة مجلس الوزراء

شهدت القافلة زيارة الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع، والدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب جامعة طنطا، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة ومركز كوم حمادة.

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، منسق عام القافلة إن القافلة تضمنت توقيع الكشف في 16 تخصصا طبيا مختلفا، واستفاد منها 1741 مواطنا من أهالي قرية النجيلة والقرى المجاورة بكوم حمادة، وأن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة بدأت بتوقيع الكشف تبعها صرف العلاج وتشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية في مجال العيون تمهيدا لتسلميها وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدا لإجرائها.

وأضاف شعبان، أن عيادة الأطفال استقبلت 187، كما استقبلت عيادة المخ والأعصاب 70 مواطنا، و186 في العيادة الجلدية، و175 في عيادة الباطنة وأن عيادة المسالك استقبلت 55 مواطنا، وعيادة الأنف والأذن 119 مواطنا، وعيادة الجراحة العامة استقبلت 34، وعيادة الصدر 52 مواطنا، وعيادة النفسية والعصبية 33 مواطنا، وعيادة القلب والأوعية الدموية استقبلت 40، وعيادة الأسنان 310.‏

صناع الخير

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة شاركت في القافلة بمستشفى عيون متنقل، حيث تم توقيع الكشف على عيون 300 من أهالي القرية والقرى المجاورة، تم توزيع أدوية على 238 مواطنا، وتشخيص احتياج 115 مواطنا لنظارات طبية، وتم عمل المقاسات الطبية للنظارات تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمستحقيها قريبا.

وقال عبدالجليل، إن خدمات القافلة بمركز كوم حمادة تضمَّنت أيضاً تشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية، حيث تم تشخيص احتياج 31 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون تنوعت ما بين إزالة ظفرة ومياه بيضاء وشبكية ومياه زرقاء وزرع قرنية.