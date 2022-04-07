بـ22.6 مليار جنيه.. كيف ساهم «مشروعك» في توفير فرص عمل بالمحافظات؟

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن المشروع القومي «مشروعك»، نفّذ منذ بدء العام المالي الحالي 2022-2023، نحو 12400 مشروع، بقروض قيمتها 2 مليار و218 مليون على مستوى محافظات الجمهورية، ما ساهم في توفير فرص عمل حقيقية، بواقع 123 ألف فرص على مستوى المحافظات.

190 ألف مشروع منذ 2015

أضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وإنجي طاهر: «منذ الربع الثاني من 2015 حتى تاريخه، ساهم مشروعك في توفير 190 ألف مشروع على مستوى المحافظات المصرية، بإجمالي قروض تتجاوز 22.6 مليار جنيه مصري».

وأشار إلى أن المنيا تتصدر المشهد في هذا المشروع، بين محافظات صعيد مصر، حيث نفذت 22 ألف مشروع، بقروض بلغت 2.6 مليار جنيه، ساهمت في توفير 137 ألف فرصة عمل، يليها سوهاج، ثم تأتي البحيرة، ثم الدقهلية والشرقية.

توفر فرص عمل في قرى حياة كريمة

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن «مشروعك» عمل على التدخلات في المراكز المستهدفة، خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مما ساهم في خلق فرص عمل لمواطني هذه القرى المستهدفة، ما أدى إلى خلق تنمية محلية هناك، إذ دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات برنامج صعيد مصر، الممثلة في: سوهاج، قنا، أسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص، لإنشاء تجمعات حرفية، واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

شدد قاسم، على أنّ اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، له دورا محوريا في دفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، ضمن الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، لتشجيع المشروعات وفكر ريادة الأعمال، ما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.