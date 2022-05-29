وزير التموين: سعر الأرز على بطاقة التموين لن يزيد عن ١٣ جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.

وزير التموين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال: «في حال زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخلا بالتسعير الجبري»، متابعا: «الأرز يجب أن يكون معروضا بأسعار معقولة».

سعر كيلو الأرز

وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستتدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطيا نحو 6 أشهر، قائلا: «السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا».

وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.