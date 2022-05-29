بسبب العقم.. ربة منزل تخطف طفلا بمساعدة شقيقها من شارع بالهرم

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل اختطاف طفل عمره 3 سنوات بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث تبين من تحريات القطاع التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن رجلا أربعينيا وشقيقته ربة منزل، وهما «س. م» 41 سنة، و«ف. أ» 34 سنة، قاما باختطاف الطفل أثناء قيامه باللعب أمام المنزل دون تخطيط مسبق، وحسب اعترافات المتهمين فقد قررا خطف الطفل بسبب عقم المتهمة وعدم مقدرتها على الإنجاب، وطلاقها من زوجها، فتوصلا إلى حيلة خطف الطفل على أن تنسبه المتهمة إليها بأوراق مزورة حتى يتسنى لها إقناع أي رجل بالزواج منها.

استدرجاه بـ«ساعة تاتش»

وأضاف المتهمان أنهما كانا يمران بالشارع فشاهدا الطفل أثناء لعبه مع أقرانه، فقام المتهم الأول باستدراجه بحجة إعطائة «ساعة تاتش»، فتحرك الطفل معه، وقاما باستدراجه لشقتهما بمنطقة الطالبية، لكن الطفل كان دائم البكاء، وأثناء تخطيطهما لنقل الطفل لمكان آخر فوجئوا بقوة من المباحث تلقي القبض عليهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باختطاف نجله 3 سنوات أثناء لهوه أمام عقار سكنهما، وبالانتقال والفحص تبين قيام رجل وسيدة باصطحاب نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه.

القبض على المتهمين

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقته، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل الـمُختطف..

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة رغبة منهما فى الاحتفاظ به كنجل للثانية لسابقة زواجها وانفصالها عن زوجها لعدم إنجابها، وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة شاهدا الطفل المشار إليه أثناء لهوه بمفرده أمام مسكنه وتمكنا من استدراجه وإصطحابه لمسكنهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.