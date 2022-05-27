إصابة 8 أطفال في حريق دار أيتام بالطالبية

أصيبت 8 طالبات بحالات اختناق مختلفة الحدة في حريق مروع اندلع داخل دار أيتام تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة ترسا التابعة لقسم شرطة الطالبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باندلاع حريق في دار النجاة والتوفيق للأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في شارع الفقهاء بترسا، فتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية والدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الحريق.

وكشفت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن الحريق نشب بالريسبشن بسبب ماس كهربائي من «فيشة الثلاجة» داخل الدار وأصاب الحريق 8 فتيات بحالات اختناق مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لإسعافهم بينما تم نقل 13 فتاة إلى دار أخرى تابعة بذات المنطقة.